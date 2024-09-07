Hâkimden caniye müdahale

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İSTANBUL’da eşinden ayrılmak isteyen Nurtaç Canan (53), 23 yıllık eşi Ragıp Canan (50) tarafından kayınpederinin evinde 5 defa kurşunlanıp ağır yaralanmıştı. Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla ‘Beni Ragıp Vurdu’ yazısını yazmış ve o fotoğraf Türkiye’de gündem olmuştu.

Ragıp Canan’a ‘eşini kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti. Ragıp Canan, cezasının infazını 2023 Haziran ayında tamamlayıp tahliye oldu. Eşine ses kayıtları ve mektuplar gönderip ölüm tehditlerinde bulunan Canan, 3 defa elektronik kelepçe kırdı. ‘Hakaret, tehdit ve takip’ suçundan geçtiğimiz ay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Adliyesi 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada eşinin cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerine devam ettiğini söyleyen Nurtaç Canan, “3 defa kelepçe kırdı. Oğluma yazdığı tehdit mektubunda beni nasıl öldürmeyi planladığını anlatmış. Serbest kalırsa beni öldürecek” diyerek mahkemeye tehdit mektuplarını sundu.

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CİNAYET PLANINI İTİRAF ETTİ

Canan, “Mektupları ben yazdım ama sarhoştum, ne yazdığımı hatırlamıyorum. Kelepçeyi önemsemedim. Hanımıma zarar verecek olsam zaten dışarıda zarar verirdim. Söylemek ayrı, yapmak ayrı” dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Canan’ın duruşma sırasında “Hanımıma zarar verecek olsam zaten dışarıda zarar verirdim” sözlerine hâkim müdahale ederek duruşma salonunda bu şekilde konuşmaması konusunda kendisine uyarıda bulundu. Mahkeme, Ragıp Canan’ın tutukluluğuna karar vererek duruşmayı erteledi.