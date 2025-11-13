Hâkimden adalet için ‘yön değişikliği’... Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi

Haberin Devamı

İZMİR’de Ünal K. (45), iddiaya göre, boşandığı M.A.’ya (39) 16 Temmuz’da tehdit içerikli mesajlar attı. Ardından da telefonla arayarak “Hesabını vereceksin, bu böyle kapanmayacak, dişe diş, kana kan. Bundan sonra her şeye hazır ol. Beni aldattın, elimde belgeler var, çocuğumu da alacağım, göreceksin” diyerek tehditlerine devam etti. M.A. mesajların ardından şikâyetçi oldu. Bir gün sonra 17 Temmuz’da Ünal K. telefonla arayıp çocuğunu görmek istediği gerekçesiyle M.A.’nın yaşadığı eve gitti. Kapıyı kırarak eve giren Ünal K., elindeki bıçağı M.A.’ya saplamaya çalıştı. Evde bulunan M.A.’nın yakınları, araya girip Ünal K.’ye engel oldu. Ardından Ünal K., M.A.’nın boğazını sıktı. Olay sonrası M.A. ve ailesi, şüpheli hakkında bir kez daha şikâyetçi oldu. Ünal K., 19 Temmuz’da tutuklandı.

‘BEN ONU KASTETMEDİM’ SAVUNMASI

Soruşturma devam ederken; 6 Ağustos’ta tahliye olan Ünal K., cep telefonunun WhatsApp durum kısmında aracı ile yolda olduğuna dair bir görsel ile altına “Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunu gören M.A., bir kez daha şikâyetçi oldu. Ünal K., 18 Ağustos’ta yeniden tutuklandı.

İddianamede, sanık hakkında ‘boşandığı eşi kasten yaralama, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit, ısrarlı takip, hakaret ve konut dokunulmazlığı’ suçlarından toplam 18 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, geçen günlerde hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, suçlamaları reddetti ve söz konusu paylaşımda İsrail’i kastettiğini iddia etti.

‘4 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUM’

Duruşmada söz verilen mağdur M.A., “Sanık benim 4 yıl önce boşanmış olduğum eşimdir. Boşandığımızdan beri kendisi beni tehdit etmektedir. ‘Ya barışacağız ya da öldüreceğim’ diyor” ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan mağdur M.A.’nın avukatı Nevraz Sığın, “Olay kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tüm unsurlarını taşımaktadır. Görevsizlik kararı verilmesini istiyoruz. Bu olay, evveliyatı olan bir olaydır. Uzaklaştırma kararları vardır. Müvekkilimin can güvenliğinden endişeliyim. Baba ve anne araya girdiği için müvekkilim öldürülmemiştir” diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da görevsizlik kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatı ise olayın öldürmeye teşebbüs olmadığını belirtip tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların alınmasının ardından karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hâkim, sanığın eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verip dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.