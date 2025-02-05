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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Hakim #Savcı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 00:51

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 679 hakim ve 396 cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

Böylelikle; 27'nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13'üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17'inci idari yargı döneminden 90 hakimin görev yerleri belli oldu.

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#Resmi Gazete#Hakim#Savcı

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