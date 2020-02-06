Hakim ve savcı anlaşamamıştı! Çekyatta bulunan altınların kime verileceği belli oldu...

Eşinin vefatı sonrası tek başına kalan Hanım Sağlam da 5 Kasım 2016 günü öldü. Çocuğu bulunmayan Sağlam’ın yaşadığı evi üniversite öğrencileri kiraladı. 11 Haziran 2018 günü ise Bağlar Polis Merkezi Amirliğine bir ihbar ulaştı. İhbarda, Sağlam’ın evinin bahçesinde altın ve para bulunduğu belirtildi. Ekipler olay yerine gittiğinde evde kimsenin olmadığını tespit etti. Öğrenciler, yaz tatili nedeniyle evde değildi. Polis, altın ve paraları, evin bahçesindeki çekyatın içinde buldu. Altın ve paranın açığa çıkmasına ise köpekler yol açmıştı. Bahçede bulunan çekyat, köpekler tarafında parçalanınca altın ve paralar da ortaya çıkmış. Durum ilk olarak, kiracı öğrencilere bildirildi. Telefonla ulaşılan A. İ. G. “Altın ve para bizim değil. Çekyat da bize ait değil” dedi.

SAVCI VE HAKİM ANLAŞAMADI

Polis, 139.9 gram altın ile 2.700 lirayı tutanakla savcıya teslim etti. Savcı, yürüttüğü soruşturma sonrası, altın ve paraların, Sağlam’ın mirasçılarına verilmek üzere dosyayı Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, savcının bu talebini geri çevirdi. Mahkemenin, ret gerekçesini ise, eşyaların, Sağlam’ın ölümünden 1.5 yıl sonra bulunması oluşturdu. Mahkeme, Sağlam’ın vefatından sonra evde yaşayan kiracıların araştırılmasını istedi. Savcı ve hakim karşı karşıya kalınca konu Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

KARDEŞLERİNE VERİLSİN

Böylece dosya yeniden Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne geldi. Mahkeme, dün görülen 4. duruşmada kararını verdi. Duruşmaya katılan M. Ali Karakuş’un avukatı Sıla Taşören “Mirasçıların dışında hak talep eden kimse yok. Paranın bulunduğu çekyat Hanım Sağlam’a ait. Bu durum tanık ifadeleri ile de sabit” dedi. Mahkeme, altın ve paranın Sağlam’ın yasal mirasçısı konumundaki kardeşleri Ali Akkuş ile Şemsi Akkuş’a ait olduğuna hükmetti.

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