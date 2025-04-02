Hâkim ve avukatın ‘tapu’ kavgası

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Karardan yaklaşık bir ay sonra avukat, sosyal medya hesabında mahkeme başkanını hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı. Avukat, mahkeme başkanına yönelik suçlamalarda bulunurken evine ait ada ve parsel numarasının sorgu ekran görüntüsünü de paylaştı. Avukatın, mahkeme başkanının evine de giderek, eşine “Çocuklarınız ile beraber bu villanın altında kalıp gebereceksiniz, kocan sebebini çok iyi bilir” dediği de iddia edildi. Şikâyet üzerine avukat hakkında “hakaret”, “tehdit”, “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarında Alanya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanık avukat savunmasında mahkeme başkanıyla arasında husumet olmadığını iddia ederek, “Paylaşımları hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme, sanık avukata “hakaret”, “tehdit” ile “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçlarında 3 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

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Ancak, tapu bilgilerinin herkes tarafından kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgi kapsamına girdiği gerekçesiyle “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan beraat ettirdi.

YARGITAY ‘SUÇ’ DEDİ

- Kararın istinaf incelemesi Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nce yapıldı. İstinaf, avukatın “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan mahkûmiyetine karar verdi. Sanık avukatı, “paylaşıma konu taşınmazın ada- parsel numarasının herkes tarafından kolaylıkla erişilebileceği” gerekçesiyle temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise temyizi reddederek kararı onadı.