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Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürüp, yaşamına son verdi

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#Ankara#Hakim#Serkan Tüzün
Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürüp, yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 15:43

Ankara'da Adalet Bakanlığı'nda görevli hakim Serkan Tüzün, tartıştığı eşi İlksen Tüzün'ü (32) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

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Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları Hakim Lojmanları'nda meydana geldi. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan hakim Serkan Tüzün, sabaha karşı 3 çocuklarının da bulunduğu evde eşi İlksen Tüzün ile tartışmaya başladı.

Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürüp, yaşamına son verdi

Hakim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cesetleri, polisin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürüp, yaşamına son verdi

'12 YIL KIZIMI DIŞARI ÇIKARMADI'

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi" diye konuştu. 

Hakim Serkan Tüzün, eşini öldürüp, yaşamına son verdi

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#Ankara#Hakim#Serkan Tüzün

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