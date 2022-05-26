Hakim-savcı yardımcısı olmak için yazılı sınav

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Çalışmaları uzun süredir devam eden ve zaman zaman kamuoyuyla paylaşılan yargı paketi tamamlandı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti grup komisyonunun çalışmalarını tamamladığı metin, önümüzdeki günlerde TBMM’ye verilecek. Düzenleme ana hatlarıyla şu başlıklardan oluşuyor:

Yeni getirilen hâkim ve savcı yardımcılığı üç yıl süreyle yapılacak. Adli yargı hâkim ve savcı yardımcıları, temel eğitim döneminde hâkim veya Cumhuriyet savcısı olarak atanacak şekilde ayrılacaklar. Görev döneminde yargı mercilerinde fiilen görev yapmaları ve akademide en az iki ara eğitimi almaları gerekecek.

SINAVI GEÇEMEZLERSE

Hâkim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınavı geçmeleri gerekecek. Başarılı olamayanlar, talepleri halinde bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı gibi kadrolara atanabilecek. Sınavda ilk üçe girenler listeden istediği yere atanacak.

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MÜFETTİŞLERE MAAŞ ARTIŞI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun güçlendirilmesi amaçlandı. Teftiş programlarının, en geç iki yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlenmesi şartı getiriliyor. Eksik müfettiş kadrolarının tamamlanması için de müfettişlerin maaşları arttırılacak. Müfettişlerin ek tazminatları 15 binden 30 bin liraya çıkartılacak.

YARGITAYA ÜYE AZALTMA

Yargıtay Başkanlık Kurulu’nun üye sayısı azaltılacak. 12 asıl 8 yedek olan üye sayısı, 8 asil 4 yedek olarak belirlendi.

NOTERLERE KOLAY ATAMA

Boş kalan noterliklere atama yapılması kolaylaştırılacak. İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan bir noterliğe, üst sınıf veya aynı sınıf noterler, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabilecek.

TAPU İŞLERİ NOTERDEN

Görev tanımları değiştirilerek, tapu işlemlerinin noterlerden yapılmasına olanak sağlandı. Buna göre noterlerin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak, bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde elektronik ortamda tapu siciline şerh koymak, ayrıca taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi olacak. Bu işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacak. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 Türk Lirası’ndan az ve 4 bin Türk Lirası’ndan fazla olamayacak.

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STOKÇULARA HAPİS CEZASI



Pakette stokçulukla ilgili şu hükümler yer aldı: “İşçi ücretleri veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde, bu maksatla yalan haber yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca yarısı oranında artırılacak. (Mevcut yasada bu ceza, 3 aydan 2 yıla kadar uygulanıyordu.)

Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. (Mevcut ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapisti.)”