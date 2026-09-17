Hâkim-savcı atamalarında doğu-batı ayrımı kalktı

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Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, “Doğu-batı ayrımı kalkacak” diyerek atamalarda nesnel ve ölçülebilir kriterlerin öne çıkacağını açıkladı: “Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Emeğin, liyakatin ve mesleki başarının karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir sistem hayata geçecek.”