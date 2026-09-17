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Hâkim-savcı atamalarında doğu-batı ayrımı kalktı

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#Hakim#Savcı#Atama
Hâkim-savcı atamalarında doğu-batı ayrımı kalktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 07:00

Hakim ve savcı atamalarında yeni bir dönem başlıyor. HSK’nın dün aldığı kararla hâkim ve savcıların görev yerleri artık hizmet puanı ve puan sıralamasına göre belirlenecek. Terfi, teftiş, liyakat ve mesleğe uygunluk da puanlamaya yansıyacak. Yeni sistem 2027 Ana Kararnamesi ile uygulanacak.

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Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, “Doğu-batı ayrımı kalkacak” diyerek atamalarda nesnel ve ölçülebilir kriterlerin öne çıkacağını açıkladı: “Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Emeğin, liyakatin ve mesleki başarının karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir sistem hayata geçecek.” 

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#Hakim#Savcı#Atama

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