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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 11.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hakim-savcı adaylarına Türkçe dersi

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Hakim-savcı adaylarına Türkçe dersi

Türkiye Adalet Akademisi’nde (TAA), hâkim ve savcı adaylarına, Türkçenin doğru kullanımı için ‘Kararların Dili’ dersi verilmeye başlandı.

Dil bilgisi ve anlam bütünlüğünün geniş bir biçimde ele alındığı derste, yargılamalarda Türkçe’nin doğru, açık ve vurgulu kullanımının önemi anlatılıyor. Eğitimlerle yargı kararlarının daha etkin ve güçlü kılınması ve sade vatandaşın da anlayabilmesi hedefleniyor.

577 hâkim-savcı adayına ilk kez verilen bu dersle, daha okunabilir, daha akıcı ve daha anlaşılabilir bir yargı dilinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle seyreltilmiş sınıflarda ders alan hakim savcı adaylarına ilk dersi, Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof. Dr. Nezir Temur, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Murat Erol verdi.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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