Hâkim koronadan öldü

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Erzurum Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Ocak 2021'de göreve başlayan hâkim Ümit Demirhan (43), eşi Vesile ve 10 yaşındaki kızları Elif ile 25 Eylül’de COVID-19’a yakalandı. Eşi ve kızı hastalığı hafif atlatırken, koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilen hâkim Ümit Demirhan, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Demirhan, önceki gün yaşamını yitirdi. Demirhan için dün görev yaptığı adliye binası önünde tören düzenlendi. Törene Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, hâkim ve savcılar, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, adliye çalışanları, Demirhan'ın eşi Vesile ve annesi Şükran Demirhan ile yakınları katıldı. Cenazesi polis mangası tarafından tören alanına getirilen Demirhan'ın özgeçmişi okundu. Tören mangasının omuzlarına aldığı oğlunun tabutunun arkasından yürüyen anne Şükran Demirhan’ın feryatları yürek yaktı. Erzurum Valisi Memiş ile Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, acılı anneye sarılarak taziye dileklerini iletti. Demirhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane’ye gönderildi.