Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hakim kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi vardır.

TDK’ya Göre Hakim Eş Anlamlısı

Hakim kelimesinin eş anlamlısı olan "Yargıç " kelimesi aynı zamanda hakim de demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi hakim eş anlamlısı bir kelime olarak da kullanmamız uygundur. Ayrıca yargıç kelimesini hakim kelimesi ile aynı cümle içerisinde kullanmamız durumunda anlam bütünlüğü bozulmayacaktır.

Yargıç Kelimesi Karşılaştırılması

Yargıç kelimesini de günlük yaşamamız süresince oldukça fazla duymaktayız. Yargıç kelimesi hakim kelimesi ile eş değer bir nitelik barındırmaktadır. Bundan yola çıkılarak söz konusu kelimenin aynı cümle içerisinde kullanılması herhangi bir yanlışlık oluşturmaz. TDK'nın sözlüğüne baktığımız zaman yargıç kelimesinin aynı zamanda hakim kelimesi ile eş değer olduğunu görmemiz söz konusudur.