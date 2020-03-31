Hakim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Hakim kelimesini günlük yaşamımız içinde çok fazla duyarız. Hakim kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi bulunuyor. Peki, günlük yaşam içinde bir hayli fazla duymamızın söz konusu olduğu hakim eş anlamlısı kelimeleri nedir? Hakim kelimesini günlük hayatınızda çok fazla duyuyor olabilirsiniz. Peki, hakim kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? İşte, hakim kelimesine ait tüm detaylar.
Hakim kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi vardır.
TDK’ya Göre Hakim Eş Anlamlısı
Hakim kelimesinin eş anlamlısı olan "Yargıç " kelimesi aynı zamanda hakim de demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi hakim eş anlamlısı bir kelime olarak da kullanmamız uygundur. Ayrıca yargıç kelimesini hakim kelimesi ile aynı cümle içerisinde kullanmamız durumunda anlam bütünlüğü bozulmayacaktır.
Yargıç Kelimesi Karşılaştırılması
Yargıç kelimesini de günlük yaşamamız süresince oldukça fazla duymaktayız. Yargıç kelimesi hakim kelimesi ile eş değer bir nitelik barındırmaktadır. Bundan yola çıkılarak söz konusu kelimenin aynı cümle içerisinde kullanılması herhangi bir yanlışlık oluşturmaz. TDK'nın sözlüğüne baktığımız zaman yargıç kelimesinin aynı zamanda hakim kelimesi ile eş değer olduğunu görmemiz söz konusudur.
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