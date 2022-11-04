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Hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelilerinden 2’si tutuklandı

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#FETÖ#Tutuklama#Eskişehir
Hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelilerinden 2’si tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 22:40

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik, Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 2’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası aldı, 17’si de adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele birimleri koordinesinde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün güncel ve mali yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nun devamı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde Eskişehir merkezli olarak; Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay’da tespit edilen 23 adrese baskın düzenlendi. Kimlikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 22 FETÖ şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3’üne adli kontrol şartı ve ev hapsi cezası verilirken, 17 şüpheli adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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