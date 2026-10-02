Hâkim Güllü’nün kızına sordu: Kameraların fişi neden çekikti

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YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden geçen yıl 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden, ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanmasına başlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü ilk duruşmaya, hakkında ‘tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, ‘yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açılan tutuksuz sanık Sultan Nur Ulu ile maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve avukatlar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

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‘SIRTIM DÖNÜKKEN DÜŞTÜ’

Duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddeden Gülter, olay günü film izlemeye başladıklarını anlattı. Daha sonra Sultan Nur Ulu ile odalarına geçtiklerini söyleyen Gülter, oynamaya devam ettiklerini, bu sırada telefonla konuştuğunu anlattı. Gülter, “Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken ‘bam’ diye ses duydum. Arkama baktım annem düşmüştü. Bir şey temas ettiğini görmedim” diye konuştu.

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Olayın ardından sakinleştiricinin etkisinde olduğu için ilk ifadesinde ne söylediğini hatırlamadığını savunan Gülter, ev içindeki bazı kameraların kapalı olduğunun sorulması üzerine, “Mutfağın oradaki kameranın takılı olduğu fiş çaycı makinesinin takılı olmasından kaynaklı olarak çekiliydi. Salondaki kameranın fişi de sürekli telefon şarj ediyorduk” diye yanıt verdi.

Gülter, olayın ardından neden tekrar yukarı çıktığı yönündeki soruya ise “O an kendimde değildim” ifadelerini kullandı.

‘ANNESİNİ ATTIĞINI GÖRDÜM’

Duruşmada söz verilen Tuğyan’ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, “Biz, odadaydık. Güllü içeri girdi. Ben aynada daha önce yaşadığım bir kazadan dolayı olan yaralarıma bakıyordum. Arkamı döndüğümde Tuğyan’ın annesini pencereden attığını gördüm” dedi.