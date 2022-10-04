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Hâkim eşini katletti

Güncelleme Tarihi:

#Hâkim#Cinayet#Serkan Tüzün
Hâkim eşini katletti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olan hâkim Serkan Tüzün, Ankara’da dün sabaha karşı, 3 çocuklarının da bulunduğu Turkuaz Konutları Hâkim Lojmanları’ndaki evde eşi İlksen Tüzün (32) ile tartışmaya başladı.

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Hâkim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hâkimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün’e tabancayla ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi.

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün’ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, “İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı” diye konuştu.

 

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#Hâkim#Cinayet#Serkan Tüzün

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