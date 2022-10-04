Hâkim eşini katletti

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Hâkim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hâkimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün’e tabancayla ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi.

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün’ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, “İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı” diye konuştu.