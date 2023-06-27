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Hakim bile şaştı kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Hakim#Silahla Yaralama#DAVA
Hakim bile şaştı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 07:00

Fuat Gürbüz ile Cihangir Muratoğlu’nu silahıyla vurarak yaralayan Ayberk Demirok suçunu itiraf etti. Ancak mağdurlar, kendilerini vuran kişinin daha yapılı olduğunu söyleyerek sanıktan şikâyetçi olmadı. Müşteki beyanlarını dikkate alarak Demirok’un tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme hâkimi, “20 yıllık hâkimim, ilk kez ‘Suçluyum’ diyen birini tahliye ediyorum” dedi.

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Bursa Yıldırım’daki ormanlık alanda 18 Şubat günü, arkadaşı Cihangir Muratoğlu (40) ile içki içen Fuat Gürbüz (35), tuvalet ihtiyacını açık alanda giderdi. Bu sırada ormanda kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Ayberk Demirok (23), durumdan rahatsızlık duyarak Fuat Gürbüz’ü uyardı. Demirok, kız arkadaşı M.K. ile yürümeye devam ettiği sırada, kendisine güldüklerini ve alay ettiklerini öne sürdüğü Muratoğlu ve Gürbüz’e yanındaki ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Muratoğlu ve Gürbüz, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Ayberk Demirok ise kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Demirok polise teslim oldu. Bursa 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan tutuklu sanık Demirok, ilk duruşmada, “Üzerime doğru gelince bana bir şey yapacaklarını düşünerek, 4 bin TL’ye almış olduğum ruhsatsız silahla ikisinin ayağına doğru 3 ya da 4 el ateş ettim. Müştekileri daha önce tanımıyorum, aramızda da husumet yoktur, tahliyemi talep ediyorum” dedi. Demirok, mahkeme başkanının sorusu üzerine sağ elini kullandığını söyledi.

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‘BİZE ATEŞ EDEN KİŞİ SOLAKTI’

Gürbüz ise kendisini yaralayanın sanık Demirok’un olmadığını söyleyerek, “Eylemi gerçekleştiren şahıs biraz daha uzun boylu ve yapılıydı ve boyu 10 santimetre daha uzundu. Eylemi gerçekleştiren şahıs, kız arkadaşının arkasında durarak bir şarjör mermiyi üzerimize boşalttı. Bana ateş eden şahıs solaktı. Ben şu an huzurda olan sanıktan şikâyetçi değilim” diye konuştu.

Cihangir Muratoğlu da Fuat Gürbüz’ün beyanına katıldığını ve kendilerine ateş eden kişinin başkası olduğunu belirtti. İfadelerin ardından mahkeme hâkimi, müşteki beyanlarını dikkate alarak Demirok’un yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte tahliyesine karar verdi. Hâkim, kararı verirken de “20 yıllık hâkimim, ilk kez ‘Suçluyum’ diyen birisini tahliye ediyorum” dedi. Tanık M.K.’nın zorla getirilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.

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#Hakim#Silahla Yaralama#DAVA

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