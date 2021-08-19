Hâkim bey açığa alındı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ile birlikte 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz üzerine 6 şüpheli de 31 Aralık’ta yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı.

GİZLİ FOTOĞRAF YAKTI

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Ancak, mahkeme başkanı Ö.İ.’nin, davada örgüt lideri olarak yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen E.B. ile aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Sanığa ait otelin restoranında gizli çekilen fotoğrafta; masada içki dolu bardakların olduğu, kadınların bulunduğu ve mahkeme başkanı Ö.İ.’nin kapalı mekânda sigara içtiği görüldü. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK), davasına baktığı iş insanı sanıkla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hâkim Ö.İ. hakkında 26 Temmuz'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda müfettişler, ön incelemesini tamamladı.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ö.İ., HSK İkinci Dairesi tarafından açığa alındı.

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