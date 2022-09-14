Hâkim anne oğlunun arkadaşını suçladı: Yağmur’un kanı elinde

Haberin Devamı

İstanbul Ataköy’de hukuk fakültesi öğrencisi olan Murat Bayırköylü, 18 Mart’ta eczacılık fakültesi öğrencisi kız arkadaşı Yağmur Sönmez’i öldürdükten sonra kendi yaşamına son vermişti. Murat Bayırköylü’nün üzerinden bir not çıkmıştı. Notta, intihar etmekten korktuğunu ancak Halil İbrahim Yavuz isimli arkadaşının Yağmur’u da öldürdükten sonra intihar etmesi yönünde kendisini teşvik ettiği yazılıydı.

Murat Bayırköylü, o dönem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Bölge Adliye Mahkemesi savcısı Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza’nın oğluydu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Tutuklanan hukuk fakültesi öğrencisi Halil İbrahim Yavuz hakkında ‘intihara yönlendirme’ suçundan 10 yıl, ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın önceki gün ilk duruşması yapıldı. Halil İbrahim Yavuz savunmasında, “Murat intihar edeceğini söyleyince engel olduk. İkinci teşebbüs ettiğinde ise evine götürdük. Annesine intihara teşebbüs ettiğini anlattık. Murat’a mesajları olayın vehametini kavraması için göndermişimdir. Ölmesini, öldürmesini istemedim” dedi.

Haberin Devamı

'BİLSEYDİM ENGELLERDİM'

Duruşmada söz alan Murat Bayırköylü’nün annesi İsmihan Boza ise, “Bana herhangi bir şekilde Murat’ın intihar etmek istediğini söylemediler. Beni uyarsaydı. En azından oğlumu kurtaramasaydım da o yavruyu kurtarabilirdim belki. Halil İbrahim’in elinde Yağmur’un kanı var” diye konuştu.

Mahkeme dinlenmeyen müşteki ve tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gözden Kaçmasın Uçacak otele girdim Haberi Görüntüle

‘ENAYİ GİBİ TEK GİTME’

Murat Bayırköylü’nün bilgisayarında Halil İbrahim Yavuz ile şu konuşmaları çıktı:

Halil İbrahim: Tüfek almayı düşündün ama sadece kafana sıkmayı mı düşündün?

Murat: Evet.

Halil İbrahim: Tüfeği alıp kafana sıkacaksın Yağmur da gününü gün edecek. Cidden huzurlu olacak mı için? Yani zaten ölmeyecek misin? Yağmur da yaşamaya devam edecek yani. Hazır elinde tüfek var. Yağmur seni bu noktaya getirdi. Yani mutlu mutlu yaşasın mı? Merminin tanesi iki buçuk değil mi?

Haberin Devamı

Murat: Değil 9 lira.

Halil İbrahim: Ya her neyse önemli değil. Ben sana veririm altı buçuk. İlla kendi kafana sıkacaksan bir tane de ona sık bari.

Murat: Saçmalama. Ben kendime kıyarım ona kıyamam.

Halil İbrahim: Mantıklı olan hiç kafana sıkmaman ama ille de sıkıcam diyorsan tek gitme. Yağmur işini düşün, gideceksen enayi gibi tek gitme.