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Haber Giriş: 21.09.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Hakim alkollü yakalandı, ortalığı birbirine kattı

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Adana'da hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz'un polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı. Hakim hakkında soruşturma izni verilirken Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

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  • Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti
  • Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti
  • Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti
  • Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti
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Alınan bilgiye göre, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip küfür etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.'nci Dairesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı. Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

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