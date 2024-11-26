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Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karabağlar#Hakem
Hakeme saldıran futbolcu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:00

İzmir’de Karabağlar Yeşilyurt Sahası’nda dün 1’inci Amatör Lig 7’nci Grup’ta oynanan Efelergücüspor-Limontepe Gençlikspor maçının 90+3’üncü dakikasında Limontepe’nin 7 numaralı oyuncusu Celal Çolak yardımcı hakeme hakaret etmesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

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Celal Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu. Limontepe Gençlikspor’da 76’ncı dakikada kırmızı kart gören E.Ç. (17) de saha içine girerek yardımcı hakeme saldırdı. Limontepeli bir başka oyuncu Y.A. (25) ise hakemlere küfredip tehdit etti. Taraftarlar da sahaya girerek olaylara karıştı. Müsabaka 90+3’üncü dakikada yarıda kalırken, hakemler hastaneden darp raporu alıp emniyete şikayette bulunarak saldırganlardan davacı oldu. Şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Celal Çolak tutuklandı.

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#İzmir#Karabağlar#Hakem

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