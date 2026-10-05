Hakem Yasin Kol’un MASAK raporu: 62,5 milyon TL yatırılmış

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Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Süper Lig hakemi Yasin Kol’un MASAK raporuna CNN Türk ulaştı ve muhabir Merve Tokaz detayları anlattı. 2012 ve 2026 yılında hesabında ciddi işlem hareketleri görülen Yasin Kol’a sadece 2026 yılında hesabına 22,3 TL para yatırılmış.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgiler şöyle:

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"Yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Kol ile ilgili suçlama diğer isimlerden olmayan yasa dışı bahis olarak öne çıktı. Bu suça dayanak olan unsur ise MASAK raporlarıydı. Yasin Kol’un para transferleri konusunda ortaya konan bir rapor var.

Rapora bakıldığında Yasin Kol’un hesaplarında 2012 ila 2026 yılları arasında toplamda 5 bin 978 işlem yapılmış ve 72.1 milyon TL çıktığı, 62,5 milyon TL girdiği tespit edilmiş durumda.

Burada önemli olan toplam işlem hacmininse Yasin Kol'un hesabındaki 135 milyon Türk lirası olarak hesaplanmış. Henüz bitmedi. Daha da ilginci var. Yıllara göre araştırma gerçekleştirilmiş. Özellikle 2020 yılından sonra belirgin biçimde bir artışın yaşandığı işlem hacminde hesabındaki artışın da 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde hızlandığı para girdi çıktılarının ve 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış olduğu tespit edilmiş."

HAKEM ATAMALARI VE MESAJLAŞMALAR

Bununla beraber soruşturma dosyasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında hakem atamaları konusunda konuşulanlar da yer aldı. İngilizce bilmediği için FIFA Kokartı takamayan Yasin Kol'un hakem atamlarındaki rolü sorgulandı.

SORUŞTURMA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

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Şüpheliler Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.