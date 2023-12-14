Hakem Halil Umut Meler'e saldırı... Bakan Tunç: İddianame hazır, dava açıldı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı soruşturmasını tamamladı. Bu kapsamında, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile 3 sanığın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlendi.

Sabah saatlerinde de basın mensuplarını yanıtlayan Tunç, "Ankaragücü- Rizespor maçındaki çıkan olayları tasvip etmemiz mümkün değil. Hepimizi üzen olaylar bunlar. O nedenle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi noktasında kanunumuz var. Bu kanunun tam anlamıyla uygulanması noktasındaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. 2011 yılında yürürlüğe giren kanunda da önemli yaptırımlar var. Bu yaptırımların şimdi özellikle uygulamada ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırabilmek için de elbette ki yeniden bir değerlendirme ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bir çalışma başlattık. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuzda yasak fiillere ve şiddeti teşvik eden hususlarla ilgili olarak cezai yaptırımların artırılması; burada bir kısım yasaklara yönelik yaptırımlar hapis cezasını gerektiriyor, bir kısmı idari para cezasını, adli para cezasını gerektiren hususlar var. Tüm bunlarda özellikle bir değerlendirme yaparak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi kanunumuzda birtakım değişik ihtiyaçlar olduğunu da tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da biz taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm taraflarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz." demişti.