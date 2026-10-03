Hakem dünyasında skandal diyaloglar… Gündoğdu ve Yasin Kol’un mesajları: Hakem kim olsun

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GÜNDOĞDU: ‘BAŞKA KİM OLABİLİR?’

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü. Yazışmalarda Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak “Başkanım siz de nasıl uygun görürseniz” şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği görüldü. Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından “Başka kim olabilir?” şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol’un “Erkan Engin olsun başkanım” dediği, ardından Kol’un “Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım” ifadelerini kullandığı görüldü.

‘DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN’

Devam eden yazışmalarda ise Kol’un “Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun” şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı, Gündoğdu’nun “Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin” şeklinde soru sorduğu, Yasin Kol’un ise “Başkanım Atilla olsun” yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu’nun “Atilla var Özgür abi avar olsun” şeklinde karşılık verdiği görüldü.

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‘SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM’

Öte yandan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı görüldü. Yasin Kol’un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu’ya “Siz nasıl uygun görürseniz başkanım” şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

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YASİN KOL SUÇLAMALARI REDDETTİ

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol’un emniyetteki ifadesinde “Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim” dediği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, ‘7258 sayılı Kanunu’na muhalefet’, ‘evrakta sahtecilik suçuna iştirak’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla önceki akşam saatlerinde Trabzon’da gözaltına alındı. Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev yapan Yasin Kol, karşılaşma sonrası evinde gözaltına alındı ve ikametinde arama yapıldı.

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Geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren şüphelilerden Yasin Kol’un ilk ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Kol’un ifadesinde, “Ben herhangi bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur” dediği belirtildi. Gözaltındaki Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından uçakla İstanbul’a getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

ERKEZ HAKEM KURULU’NUN YENİ BAŞKANI İÇİN 3 İSİM

MERKEZ Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ‘hakemler dosyası’ kapsamında ‘mobbing’ ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesinin ardından en çok merak edilen konu yeni MHK Başkanı’nın kim olacağı. Gündoğdu’nun gözaltına alınmasının ardından ortaya çıkan mesajları, ses kaydı ve eski-yeni hakemlerin verdiği ifadeler tablonun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hemen hemen tüm kulüplerin şikayet ettiği Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı için en önemli kriter olarak şu an gündeme gelen konulara karışmamış, güvenilir, daha önce bu görevi yapmamış bir isim olması öne çıkıyor.

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MÜNİROĞLU FAVORİ İSİM

Listenin ilk sırasında Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem, Prof. Dr. Recep Sürhat Müniroğlu yer alıyor. 20 yıllık futbol hakemliği sürecinin 8 yılını FIFA Yardımcı Hakem olarak tamamlayan Müniroğlu daha önce 2005 yılında MHK’de yedek, 2007-08 ve 2022- 23’te ise asıl üyelik yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi’nde halen, Dekan Yardımcılığı, Egzersiz ve Spor Bölümü başkanlığı, Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü’nde Enstitü Müdürü ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda, Hakem Eğitimciliği, Hakem Analizi ve Üst Klasman Hakem Gözlemciliği görevlerini sürdürüyor.

YABANCI BİRİ OLUR MU

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2. aday MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor. UEFA Avrupa Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Uluslar Ligi ve UEFA Süper Kupa başta olmak üzere kariyeri boyunca birçok önemli final ve maçta görev yapan İngiliz hakem özellikle geçiş döneminde ismi düşünülenlerden biri. Taylor’ın tercih edilmesi durumunda kendisine yardımcı olması için 3 kişilik bir ekip oluşturulması da gündemde.

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ZOR MAÇLARIN HAKEMİ

3. aday ise Türk hakemliğini uluslararası arenada başarıyla temsil eden Fırat Aydınus. Süper Lig’de 367 maça çıkan, 2 Türkiye Kupası finalinde ve 2 Türkiye Süper Kupa finalinde görev yapan Aydınus uluslararası kariyerinde de 30’un üzerinde karşılaşma yönetti. Kariyeri boyunca kritik ve yüksek tansiyonlu karşılaşmaları yöneten deneyimli eski hakem G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın aralarında oynadığı 34 maçta başarıyla düdük çaldı. Hakemliği bıraktıktan sonra yorumculuk ve yazarlık yapan Aydınus da MHK Başkanlığı için düşünülen isimler arasında.

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LİGLERİN GELECEĞİ

HAKEM skandalının ortaya çıkmasıyla en çok merak edilen bir diğer konu da başta Süper Lig olmak üzere Türkiye’de liglerin geleceği. Bu konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Spor Hukukçusu Anıl Dinçer NTV’ye yaptığı açıklamada şu aşamada şike veya teşvik konularının geçmediğini belirterek liglerin ertelenmesi ya da geçmiş şampiyonlukların değişmesi gibi bir durumun gündemde olmadığını söyledi.