Hakaret ve güvensizlikle dolu bir evliliğe… Yarım milyonluk boşanma davası

İstanbul’da yaşayan S.H. adlı kadın ile E.H. adlı erkek, 2016’da evlendi. Çiftin bu evliliğinden çocukları yoktu. İddiaya göre, çiftin evlilik birliği davalı koca E.H.’nin ağır kusurlu eylemleri nedeniyle çatırdamaya başladı. İleri derecede alkol kullanan E.H., başka kadınlarla samimi şekilde görüştü. Eşini sürekli aşağılayan E.H., “İnek gibi yatıyorsun” diye hakaretlerde bulundu. Eşiyle evde yaşadığı olayları üçüncü kişilere anlatan E.H.’nin bu eylemleri evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden oldu. Eşinin en son başka bir kadınla el ele fotoğrafını yakalayan S.H. adlı kadın, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘çekişmeli’ boşanma davası açtı.

S.H.’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Davalı koca, müvekkili aldatmış, darp etmiş ve sürekli aşağılamıştır. Taraflar hiçbir zaman aile gibi olmamıştır. Bu nedenle tarafların boşanmalarına, davalı kocanın 500 bin lira maddi ve manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘BUYURGANLIĞI SEVGİYİ BİTİRDİ’

Karşı dava açan E.H. ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında asır kusurlu tarafın eşi S.H. olduğunu ileri sürdü. E.H.’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan karşı dava dilekçesinde özetle şu iddialara yer verildi: “S.H. adlı kadın evde daha baskın karakterdir. Müvekkil ise sinik bir yapıda olduğu için kesinlikle eşine şiddet uygulamamıştır. S.H. adlı kadının sürekli kaba, emredici ve buyurgan tavırları, taraflar arasındaki sevginin bitmesine sebep olmuştur. Müvekkile sürekli hakaret eden S.H.’nin tuhaf temizlik takıntıları bulunmaktadır. Koltuk ve kanepelerin üzerine oturma eylemi, birtakım ritüeller bağlamıştır. Bu ritüeller yerine getirilmezse S.H., kıyameti koparmaktadır. Müvekkil, hiçbir zaman evinde ayaklarını rahatça uzatarak oturmamıştır. Bu obsesif bozukluklar müvekkilin hayatını çekilmez hale getirmiştir. Bu sebeple tarafların boşanmasına ve kusurlu olan S.H. adlı kadının müvekkile 1 milyon lira tazminat ödemesine karar verilmesini istiyoruz.”

Gözden Kaçmasın İçişleri Bakanı açıkladı: Maden işçilerinin sorunları bitiyor Haberi görüntüle

MAHKEME KOCAYI DAHA KUSURLU BULDU

Tarafların ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ olarak boşanmalarına karar veren mahkeme, davada daha kusurlu olan erkeğin 200 bin lira maddi, 300 bin lira da manevi olmak üzere 500 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların her ikisinin de kusuru bulunmaktadır. Ancak sayılan sebeplerle erkeğin kusurunun kadının kusuruna göre daha ağır olduğu görülmektedir.”