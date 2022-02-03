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Hakaret tartışması

#Sedef Kabaş#Hakaret#Ömer Çelik
Hakaret tartışması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklu olan Sedef Kabaş’la ilgili “CHP hakaret söylemine karşı tavır geliştirmedi” dedi. CHP’li bir grup milletvekili de dün cezaevinde Kabaş’ı ziyaret etti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen milletvekilleri toplantısının ardından basın toplantısında özetle şunları söyledi:

- (Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti) Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30’uncu yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Cumhurbaşkanımızın Putin’le dost olması ve Türkiye’nin NATO üyesi olması, krizin aşılmasında bölgede bu inisiyatifin alınması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’ya yapacağı ziyaret Karadeniz açısından son derece önemli olacaktır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla meseleyi açıkça konuşabilen bir lider olarak bu inisiyatifi gerçekleştiriyor.

- (Gazeteci Sedef Kabaş) O zaman programda olan milletvekilleri deseydi ki ‘Evet biz muhalifiz Cumhurbaşkanı’na; ama kimse kimseye böyle bir hakaret etmemeli’, bu nefret söylemiyle CHP kendisini ayrıştıracaktı. Daha sonra da keşke diyebilselerdi. Maalesef şimdiye kadar böyle bir açıklama yapılmadı. Hakarete sessiz kalmak onaydır.”

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CHP’Lİ VEKİLLERDEN KABAŞ’A ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığında CHP’li kadın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı ziyaret etti. Karaca, Bakırköy Cezaevi’ndeki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Hem AİHM’in bu konudaki kararı hem de Türk Ceza Yasası’nın (Cumhurbaşkanına hakaret ile ilgili) 299. maddesindeki cezanın alt ve üst sınırları düşünüldüğünde, Sedef Kabaş’ın tutuklu olarak yargılanmaması gerekmektedir” dedi. Karaca, Kabaş’ın kendilerine “Burada herhangi bir sorun yaşamadım. Ancak cezaevine girdiğim andan itibaren müthiş bir kadın dayanışması yaşıyorum” dediğini aktardı. (ANKARA)

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