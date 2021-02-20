‘Hakaret etmedim soru sordum’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili temaslarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekileri Genel Merkez’de ağırladı. Bir saatten fazla süren görüşmenin sonunda açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Siyasi partilerin Türkiye’nin sorunları konusunda oturup konuşmaları, çözüm üretmeleri, demokrasimiz açısından son derece değerlidir. Hem Türkiye’nin sorunları, hem hukuk sisteminde hem ekonomide son yaşanan olaylar, bütün bunlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ve yararlandık.

ŞEHİTLER HEPİMİZİN ŞEHİDİ

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “‘13 şehidimizin sorumlusu cumhurbaşkanı’ demesi PKK’yı aklamaktır” sözleri) Benim muhatabım değil. Ona cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Şehitler hepimizin şehidi, ayrıca bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Biz bir terör örgütü reklamını yapmak zorunda değiliz.

SİYASET TALİMAT VERMİŞ

Erdoğan’ın beni eleştirmesini, onun açısından anlayışla karşılıyorum. Çünkü verilemeyecek hesabı var. Ben ne yaptım; beş tane soru sordum. Kimseye hakaret ettim mi, kimseye kötü söz söyledim mi, ağır bir ifade kulandım mı? Hayır. Sokaktaki vatandaşın sorulmasını istediği beş soruya cevap istedim. Bir başarısızlık var, onu da ben söylemiyorum, Erdoğan söylüyor. Başarısız olmuşsanız bunun bir sorumlusunun olması lazım. Şimdi ben kalkıp da ordumuzu, Genelkurmay’ı mı eleştireceğim. Onlar siyasetin emrindedir. Siyaset talimat vermiş, onlar da gereğini yapmıştır. En tepedeki Erdoğan değil mi?

AYNI DİLİ KULLANSAM

Erdoğan’ın kullandığı dili kullansaydım kim bilir neler olmuştu. 13 vatandaşımıza ‘esir’ diyor. Allah aşkına, ne zamandan beri bir terör örgütünü meşru muhatap olarak görüyorsunuz. Bunun üzerinde kim durdu? Terör örgütü mensupları bizim erlerimizi, askerlerimizi, sivillerimizi rehin alıyor, ‘rehin’ lafını kullanmıyor ‘esir’ lafını kullanıyor. Ben ‘esir’ deseydim kim bilir neler olmuştu.

FATURA TALİMAT VERENE

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti devletini başarısızdır diye suçlayan ikinci bir cumhurbaşkanı oldu mu? Sorumluğu devlete atıyor. Peki devleti yöneten kim? O zaman bu başarısızlığın faturasını bana değil, talimatı verene çıkarması lazım.

DAHA ÖNCE DE OLDU

Bu işler daha önce oldu; pek çok sivil toplum örgütü araya girdi, uluslararası kuruluşlar var, gittiler konuştular ve bu insanlar sağ geldi. Niye aynı yolu denemedin diye sordum. ‘13 evladımız şehit oldu, başarısız olduk’ diyor. Ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı olarak ‘başarısız olduk’ diyorsan, kim bunun sorumlusu? Hakaret var mı bu sorularda? Yok. Bu soruların cevabını bilmek zorundayım. Sokaktaki vatandaş da bilmek zorunda. Ülkesi için hayatını feda eden insanların sorumluluğunu birilerinin üstlenmesi lazım.”

İÇ SİYASET MESELESİ YAPILMAMALI

BBP Lideri Destici, Kılıçdaroğlu ziyaretinden sonra aynı sorulara şu yanıtı verdi: “Asıl olan bu evlatlarımızı kaçıran ve kahpece kafalarına sıkan terör örgütüdür. Hedef alınması, itham edilmesi, kınanması gereken odur. Mesele terörse, şehitlerimizse, vatanın savunması ise birbirimizi suçlamak, karşı siyasi pozisyon almak yerine teröre karşı ortak mücadeleyi nasıl veririz? Kimsenin oy hesabına girmemesi gerekir. Bu iç siyaset meselesi yapılmamalı.”