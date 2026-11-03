Hakaret edene 2 yıl istendi

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İddiaya göre, Ezmeci’nin bu konuda yayın yaptığı dönemde cinayetin sorumlularından Nevzat Bahtiyar’ın o dönem avukatlığını yapan Ali Eryılmaz, sosyal medyadan Ezmeci aleyhinde hakaret niteliğinde paylaşımlarda bulundu. Ezmeci’nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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‘ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ’

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ali Eryılmaz’ın herkesin görebileceği şekilde hakaret niteliğinde olan iletiler yayınladığı, paylaşımlarında ‘Cürmün kadar yer yakarsın derler ya ancak estetikli g... kadar cürmün olur, salak’, ‘Sen kimsin Esra Ezmeci’ ve ‘Şerefsizsiniz’ diye hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü. İddianamede ayrıca, söz konusu paylaşımların Ali Eryılmaz tarafından silindiğinin anlaşıldığı ancak gönderilerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtildi. Eryılmaz’a, bu suç için ön ödeme yapabileceği tebliğ edildiği, belirtilen tutarı yatırmadığının tespit edildiği de ifade edildi.

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İddianamede, şüpheli Ali Eryılmaz’ın ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezalandırılması istendi.