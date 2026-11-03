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Hakaret edene 2 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:

#Esra Ezmeci#İddianame#Nevzat Bahtiyar
Hakaret edene 2 yıl istendi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:00

ÜNLÜ psikolog Esra Ezmeci, bir televizyon kanalında ‘Esra Ezmeci ile Yeni Baştan’ isimli programın sunuculuğunu yaptığı dönemde, Narin Güran cinayetiyle ilgili yayınlar da yaptı.

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İddiaya göre, Ezmeci’nin bu konuda yayın yaptığı dönemde cinayetin sorumlularından Nevzat Bahtiyar’ın o dönem avukatlığını yapan Ali Eryılmaz, sosyal medyadan Ezmeci aleyhinde hakaret niteliğinde paylaşımlarda bulundu. Ezmeci’nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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‘ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ’

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ali Eryılmaz’ın herkesin görebileceği şekilde hakaret niteliğinde olan iletiler yayınladığı, paylaşımlarında ‘Cürmün kadar yer yakarsın derler ya ancak estetikli g... kadar cürmün olur, salak’, ‘Sen kimsin Esra Ezmeci’ ve ‘Şerefsizsiniz’ diye hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü. İddianamede ayrıca, söz konusu paylaşımların Ali Eryılmaz tarafından silindiğinin anlaşıldığı ancak gönderilerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtildi. Eryılmaz’a, bu suç için ön ödeme yapabileceği tebliğ edildiği, belirtilen tutarı yatırmadığının tespit edildiği de ifade edildi.

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İddianamede, şüpheli Ali Eryılmaz’ın ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezalandırılması istendi.

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#Esra Ezmeci#İddianame#Nevzat Bahtiyar

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