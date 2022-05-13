Hakan Ural'dan İBB Başkanı İmamoğlu yorumu: Bu sözler umrumda değil demekten daha ağır

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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ve o geziye davet ettiği bazı gazetecilerin gündeme gelmesi konuşuldu.

Programda konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden Hakan Ural; "Ortaklaşa bir karar alınmışçasına, amaca yönelik bir silip atma operasyonu gibi gözüküyor" dedi. Otobüsün içindeki fotoğraf hakkında da yorum yapan Ural "Ekrem İmamoğlu kendi kendini panik halinde bir şeye aday göstereceğim derken çok hata yaptı. Bedeli ağır oldu. Maalesef çatı aday olma olasılığı kalmadı." şeklinde konuştu. "Vız gelir tırıs gider" sözleri için de konuşan Hakan Ural "Bu sözler umurumda değil demekten de daha ağırdır" yorumunda bulundu.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımını da değerlendiren Ural; "Kibir var, aşağılama var. Akıllara zarar." dedi. Hakan Ural yaşananlar ile ilgili "Samimi olun. Bak göreceksiniz önümüzdeki günlerde, daha çok kaynayacak bu kazan." ifadesini kullandı.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün Kanal D’de...