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Hakan Ural'dan eleştirilere cevap: Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır!

#Hakan Ural#Kanal D#TV

Hakan Ural, son dönemde kendisine yönelik yapılan eleştirilere, 'Neler Oluyor Hayatta' canlı yayınında cevap verdi. Ünlü sunucu, “Demediğim bir şey için bile özür diledim. Linci özürle durdurdum. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Ölmek var, dönmek yok” dedi.

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Hakan Ural hakkında yapılan sert eleştiriler ve linç kampanyalarına yönelik açıklama yaptı. İlk olarak, sağlıkçılara dair yorumundan dolayı linçe uğramasına değindi. Ural “Bir kişinin özelinde ‘yaptığı ne kadar yanlış’ dedim. Aldılar, ‘bütün sağlıkçılardan özür dile Hakan’ dediler. Sanki ben sağlıkçılara bir genelleme yaparak küçümsemişim gibi bir algı yarattılar. ‘Demediğim bir şey için bile özür dileyebilirim’ diyecek kadar insanımı ve halkımı seven bir insanım.

Onların köpürtmeye çalıştığı linçi özür dileyerek durdurdum.” dedi. Ardından yayın sonunda çalınan mehter marşına dair yapılan eleştirilere yönelik de konuşan Hakan Ural Z kuşağı için yaptığı yorumunun başka yöne çekildiğini söyledi. Ural, yapılan röportajda gençlerin siyasi tarihe karşı verdiği cevaplara yönelik konuştuğunu anlatarak “Sorularla o kadar alakasızlar ki kahkaha atanlar vardı. Ben de döndüm dedim ki ‘bu kadar farkındalığı olmayanlar neye istinaden oy kullanacak? Tasarrufta bulunsun kullanmasın. Ama bir de farkında olup bilenler var, onlar da istediği partiye oy versin’ dedim” açıklamasında bulundu. Bu yorumunu “Hakan Ural Z kuşağı oy kullanmasın dedi” başlığıyla başka yöne çevirdiklerini söyledi.

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“Bunlar kötü insan” diyen Ural, “Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van’da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki ‘Hakan askerlik yapmadı’ diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok.” ifadesini kullandı.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de

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#Hakan Ural#Kanal D#TV

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