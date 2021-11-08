Hakan Ural'a ne oldu? Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı?

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Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, programda yer alamamasıyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklamada bulundu. Soğuk algınlığına yakalanan Ural, arka arkaya şu açıklamaları yaptı:

“Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar”

"Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerlede dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef fakat hamdolsun Allahın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişiniz e hiçbir hastalık Muvaffak olamaz evvelallah! Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allahtan bir mani olmazsa sağlam olsun pazartesi beraberiz sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız, selam sevgi saygılar"