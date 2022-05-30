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Hakan Ural Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katıldı: Meydan hıncahınç doluydu

#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Atatürk Havalimanı

Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenine katıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki törene dair de konuşan Ural, "Meydan hıncahınç doluydu. İnanılmaz fedakârca bir ilgi alaka vardı. Çok harika unutulmayacak bir gündü" dedi.

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Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni konuşuldu.

Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz gün İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Fidan Dikim Törenine katılmıştı. Programda, kendisine gösterilen yoğun ilgiden bahseden Ural; "Ailelerinden biri gibi ilgilendiler." dedi.

Hakan Ural Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenine katıldı: Meydan hıncahınç doluydu

Atatürk Havalimanı'ndaki törene dair de konuşan Ural, "Meydan hıncahınç doluydu. İnanılmaz fedakârca bir ilgi alaka vardı. Çok harika unutulmayacak bir gündü" dedi. 560 bin kişinin katılım sağladığı etkinliklerde kendisine gösterilen yoğun ilgiden bahseden Hakan Ural "Allah sizin sevginizin eksikliğini vermesin. Bizzat bana bunu yaşattınız. En büyük duam insanların beni ailesinden biri olarak görüp sevmelerini hissetmekti. Fazlasını bana yaşattılar. Allah bin kere razı olsun, samimiyetimizin ve niyetimizin de fazlasıyla farkındalar." şeklinde konuştu.

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"Neler Oluyor Hayatta" dan övgü dolu sözlerle bahsedildiğini anlatan Ural, "Devlet erkanımızın tamamı programımızla ilgili çok iltifat ettiler, farkındalıklarla ilgili. Allah razı olsun, emek veriyoruz biz de ekip olarak" dedi. Atatürk Havalimanı'nda ilk adımı atılan devasa millet bahçesi için ise "İstanbul'un göbeğindeki bir yere şunu akıl ederek, böyle bir hayır yapmak hakikaten olağanüstü" yorumunda bulundu. 

Hakan Ural Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenine katıldı: Meydan hıncahınç doluydu

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de…

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#Hakan Ural#Neler Oluyor Hayatta#Atatürk Havalimanı

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