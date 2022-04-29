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Hakan Ural, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesini anlattı

#Hakan Ural#MHP#Devlet Bahçeli

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı. Hakan Ural, "Kendisine o kadar saygım var ki... Farkındayız, verdiği mücadelenin. Ülkenin bekası için nelerle boğuşup uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

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Hakan Ural, Kadir gecesi MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü söyledi. "İki gün önce çok onore oldum. Sayın Devlet Bahçeli ile görüşme imkanım oldu, şeref duydum" diyen Ural, “Kendisine o kadar saygım var ki... Farkındayız, verdiği mücadelenin” ifadelerini kullandı.

Ural, “Ülkenin bekası için nelerle boğuşup uğraşıyor. Ve hayatlarını, yaşamlarını bu millet ve devlet için tamamen atfettiklerini biliyoruz” dedi.

"FIRSAT BULDUKÇA PROGRAMI İZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

“Sayın Bahçeli fırsat buldukça sabahları programı izlediğini söyledi” diyen Ural, “Programa iltifat etti. Şeref duydum. Allah inşallah bu devlete, millete, vatana mücadele eden büyüklerimize uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

 

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#Hakan Ural#MHP#Devlet Bahçeli

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