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Hakan Ural: Cumhurbaşkanı'nı sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var

#Hakan Ural#Cumhurbaşkanı#Kanal D

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Hakan Ural, dizi ve film sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı, yaşadıklarını anlattı.

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Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar” dedi.

Ural tepkisine “Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu” sözleriyle devam etti.

Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün canlı yayınla saat 09.00’da Kanal D’de...

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#Hakan Ural#Cumhurbaşkanı#Kanal D

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