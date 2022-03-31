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Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi

#Hakan Ural#Beren Saat#Ankara
Hakan Ural, Beren Saatin açıklamalarına tepki gösterdi

Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan oyuncu Beren Saat’in açıklamalarına Hakan Ural tepki gösterdi.

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Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, oyuncu Beren Saat'in konuşması gündem oldu. Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat'in sözleri çok konuşuldu. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği “Neler Oluyor Hayatta” programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi.

'SÖYLEDİKLERİNDE BİLGİSİZLİK VAR, TUTARLILIK YOK'

Hakan Ural, “Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, “Yüzümüzü batıya dönmüştük. Bundan sonra da doğuya dönelim deniyor” diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?” diye sordu. Ural sözlerine, “İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim” diye devam etti. Beren Saat'in, “Rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak denildi” sözlerine Ural, “Devletin yaptığı hizmetleri küçümsemek için bir çıkarım çıkartıyorsun” sözleriyle yanıtladı. “Bilişimde, teknolojide geri gidiyoruz” dedin. “Sen Türkiye tarihini biliyor musun? Senin TEKNOFEST'teki gençlikten haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok” diyen Hakan Ural tepkisini dile getirdi.

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