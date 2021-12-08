Hakan Ünsal'ı şoka sokan kaza! Otomobiliyle köpeğe çarptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Erdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorumErdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorum#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Ve tecrit mimarı konuştu... B planı gündemdeVe 'tecrit mimarı' konuştu... B planı gündemde!#Koronavirüs
Belgeler sızdı Appleın en büyük sırrı deşifre olduBelgeler sızdı Apple'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Apple
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Çıldırtan hamleABD'nin kabus senaryosu gerçek oluyor! Çıldırtan hamle#ABD
Gülşah Saraçoğlundan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm varGülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50’ye yakın gerçek kürküm var#Gülşah Saraçoğlu
Genç kızlara uyuşturucu verip birlikte oluyorlardı: Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydimGenç kızlara uyuşturucu verip birlikte oluyorlardı: Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydim#Hugh Hefner
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLERGündem Haberleri

Hakan Ünsal'ı şoka sokan kaza! Otomobiliyle köpeğe çarptı

#Hakan Ünsal#Kaza#Köpek
Hakan Ünsalı şoka sokan kaza Otomobiliyle köpeğe çarptı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir'de yola fırlayan köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal'ın kullandığı klasik otomobil hasar görürken, köpeğin öldüğü öğrenildi. Yıldız futbolcunun köpeğin öldüğünü duyunca büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir - Fenertepe istikametinde 34 BOV 331 plakalı klasik otomobiliyle seyir halindeyken, otoyol ayrımında önüne bir anda köpek fırladı. Köpeğin yola çıktığını fark eden Hakan Ünsal, köpeğe vurmamak için hamle yaptı. Ancak köpeğe vurmaktan kurtulamadı. Olay sırasında aracın kısa sürede kontrolünü yitiren Ünsal yolda savruldu.

Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal, olaydan yara almadan kurtulurken, aracının ön kısmında maddi hasarlar oluştu. Ayrıca Hakan Ünsal'ın çarptığı köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Ünsal#Kaza#Köpek

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları