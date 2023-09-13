Hakan Telli’yi şehit eden örgüt birbirine düştü

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İSTANBUL Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli ve ekip arkadaşı Ahmet Yasin Çevik 25 Ağustos 2023 günü uyuşturucu satıldığı iddia edilen bir eve gitti. Evdekiler kapıda gördükleri polise ateş açtı. Hakan Telli şehit olurken, diğer polis Ahmet Yasin Çevik yaralandı. Evdekilerden Diyar Anucur etkisiz hale getirildi, diğerleri gözaltına alındı.

POLİS 97 ADRESİ BASTI

İstanbul polisi olayın ardından Anucur çetesini çökertmek için 97 adrese operasyon yaptı ve 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 37 kişi uyuşturucu ticareti ile çete kurmak ve üyesi olmaktan tutuklandı. Tutuklama kararında, şüphelilerden Ozan Anucur ve Akın Arsakay’ın olay tarihinde polis memuru Hakan Telli’yi uzun namlulu silahla şehit ettikleri, diğer polis memuru Ahmet Yasin Çevik’in hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

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Nöbetçi hâkimlikte suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, ifadelerinde şunları söyledi;

- Ozan Anucur “Vatani görevini yapmış biriyim. Hiçbir Türk vatandaşı Türk polisini kasten öldürmek istemez. Silahlardan haberim yoktur. Diyar (Anucur) satmak için köyden getirmiş. Her ne kadar silahla resmim olsa da hayatımda 1-2 defa resim çektirdim bu da onlardan biridir.”

- Akın Arsakay “Diyar (Anucur) beni arayıp çalışmak için çağırmıştı. Eve gittiğimde silahların olduğunu gördüm. Sonradan haberim oldu. Diyar’ın yanında kalmak zorunda kaldım. Elime silah almadım.”