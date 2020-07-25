Hakan Karaahmet'ten Nurettin Canikli'ye ziyaret

Giresunspor'da 8 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklayan Hakan Karaahmet ziyaretlerine devam ediyor.

Kulüpte emeği geçen kişiler ve şehrin önde gelen isimlerine ziyaretlerde bulunan Hakan Karaahmet'in son ziyareti AK Parti Ekonomi İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye oldu.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Hakan Karaahmet şunları söyledi: "Ülkemizin yetiştirdiği saygın devlet adamlarından Sayın Nurettin Canikli’nin güvenine layık olmak oldukça gurur verici. Onun büyük Giresun hedefleri için çalışmak beni son derece mutlu ediyor. Delegelerimizin de beni bu amaç için çalışmaya layık görmesi en büyük hayalim. Yol göstericiliği için sayın bakanımıza sonsuz saygılarımı sunuyorum."