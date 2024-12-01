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Hakan için yardım çığlığı: Galatasaraylı genç, hayata tutunmak için organ nakli bekliyor

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#Organ Bağışı#Hüseyin Hakan Koyun#İstanbul
Hakan için yardım çığlığı: Galatasaraylı genç, hayata tutunmak için organ nakli bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 11:35

Galatasaray taraftarı Hüseyin Hakan Koyun, akciğer nakli bekliyor. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan Hakan için zamanın çok daraldığı belirtilirken; umudunu kaybetmek istemeyen aile ve sevdikleri organ bağışı için adeta seferber oldu.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olan Hüseyin Hakan, akciğer nakli bekliyor. Şu anda Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda olan Hakan için zaman giderek daralırken; aile ve sevdikleri organ bağışı için adeta seferber oldu.

30 yaşındaki Hüseyin Hakan'ın tekrar sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan nakil için organ bağışının önemine dikkat çekilirken, bir yandan da farkındalık yaratılmak isteniyor.

HASTA YATAĞINDAN DESTEK İSTEDİ

Bir an önce sağlığına kavuşmak isteyen Hakan, hasta yatağından paylaştığı mesajında yaklaşık iki yıldır nakil beklediğini belirterek "Bugün bana belki yarın sana organ gerekecek. Organlarınız toprak olmasın. Tüm halkımızın bilinçlenerek organ bağışı yapmasını istiyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum." ifadeleini kullandı.

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Hüseyin Hakan için uygun donör bulunduğunda nakil işleminin ise Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşeceği öğrenildi.

İletişim için: Ahmet Koyun - 0532 785 53 72 (Babası) Fatma Koyun - 0537 461 04 31 (Annesi)

 

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#Organ Bağışı#Hüseyin Hakan Koyun#İstanbul

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