×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Jan Lipavsky#Çekya
Hakan Fidandan peş peşe görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 19:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

FİDAN, PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Jan Lipavsky#Çekya

BAKMADAN GEÇME!