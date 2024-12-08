Hakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

FİDAN, PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.