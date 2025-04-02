Hakan Fidan’dan Fransa’ya AB mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmelerde Fransa’yla ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerinin ön plana çıkarılması ve yakın diyaloğa verilen önemi vurgulaması, ticaret hacminin ve Türkiye’nin karşılıklı yatırımların artırılmasını desteklediğini dile getirmesi, enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında ortaklıkların geliştirilmesine yönelik adımlara değinmesi bekleniyor.

Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak konuların başında geliyor. Bakan Fidan’ın Türkiye-AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmeyerek stratejik bir perspektifte ele alınmasının önemine işaret edeceği aktarıldı. Fidan’ın ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin buna yönelik net ve anlamlı adımlar atması konusunda Fransa’dan beklentilerini dile getirmesi bekleniyor.

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TÜRKİYE’NİN AVRUPA GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ

- Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde sahip olduğu kritik rolün ve Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda eşgüdümün artırılmasının önemini ifade edecek olan Fidan’ın, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın tesisi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu, barışa giden süreçte tüm müttefiklerin yakın bir işbirliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekeceği öngörülüyor.

- Fidan’ın mevkidaşına, Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi hususundaki beklentileri ifade edeceği kaydediliyor. Savunma sanayisi alanında işbirliğinin önemine ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin görüşlerini aktaracak olan Fidan’ın terörle mücadelede etkin işbirliğinin ve teröre karşı ortak ve kararlı duruşun önemini vurgulaması öngörülüyor.

ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER

- Bakan Fidan’ın Fransız mevkidaşına, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG varlığının sonlandırılması ve DEAŞ’a karşı mücadeleye destek verilmesi yönündeki beklentiyi aktarması bekleniyor. Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının ülkenin istikrarı yönünde kritik önem taşıdığı ve İsrail’in bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden eylemleri ve Gazze’deki insanlık suçlarına son verilmesi konularının da görüşmede gündeme geleceği belirtiliyor.

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TÜRKİYE FRANSA İLİŞKİLERİ

- Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacmi, 2023’te yaklaşık 21 milyar dolar, 2024’te 22.5 milyar dolar civarında oldu. 2024’te Türkiye, Fransa’nın ihracatında 11’inci, ithalatında 12’nci sırada; Fransa ise Türkiye’nin ihracatında 6’ncı, ithalatında 7’nci sırada yer aldı. Fransa’da yaşayan 800 bine yakın Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.