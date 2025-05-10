Hakan Fidan: Suikast girişimine uğradım

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HAKAN Fidan, 24 TV canlı yayınında Murat Çiçek’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2010’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmasının ardından terör ve organize suç örgütlerinin vekil unsurlarının kendisi ve ailesi hakkında propaganda yaptığından bahseden Fidan, modern zamanlarda fizikselden ziyade “karakter suikastı” tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Fidan, insanları kamuoyu gözünden düşürmeye yönelik çabalar ve propaganda faaliyetleri olduğuna işaret ederek, 2010’dan itibaren bu tür konularla muhatap olduğunu söyledi.

ZEHİRLENDİK VE TEDAVİ GÖRDÜK

Fidan, kendisinin fiziken de suikasta uğradığını belirterek, “Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası” dedi. Zehirlendiğini daha önce açıklamadığını dile getiren Fidan, “Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor” ifadesini kullandı.

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Fidan, kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin soruya ise “O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var” dedi.