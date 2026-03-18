Hakan Fidan Lavrov’la görüştü

#Hakan Fidan#Sergey Lavrov#Rusya
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durum da görüşüldü. Bakan Fidan, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı. 

 

