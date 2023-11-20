Hakan Fidan: ‘Gazze’de bir şey yok gibi davranamayız’

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Türkiye ve ABD’nin ateşkes sağlanması konusunda farklı düşündüğünü söyleyen Fidan, ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin Gazze’de yaşananan zulme sessiz kalmasının krize neden olduğunu söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

7 Ekim’den önce bölgede bir normalleşme havası olduğunu anlatan Fidan, “Ama 7 Ekim’den sonra gördük ki, esas itibarıyla Filistin davasında değişen bir şey yok, özellikle Gazze’de 13 bine yakın şehit edilen Filistinli kardeşimizin kanı ortadayken bizim hiçbir şey yokmuş gibi davranmamız mümkün değildi” dedi.

Türkiye’nin, “hiç vakit kaybetmeden ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması” şeklinde iki aşamalı bir politika izlediğini kaydeden Fidan, ateşkesle beraber iki devletli çözüme de yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

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Önceki hafta sonu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortak zirvesini hatırlatan Fidan, İslam ülkelerinin ellerindeki bütün diplomatik ve insani araçları kullanma yoluyla problemi çözmeye çalıştığını söyledi. Türkiye, Endonezya, Nijerya, Ürdün, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı 7 ülkelik bir eylem grubunun zirveden çıkan kararların uygulanması için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin, İsrail’i boykot etme ve büyükelçisini çekme konusunda kolektif hareket etme prensibiyle davrandığını belirtti.

ABD başta olmak üzere Batı dünyasının Gazze’de yaşanan zulme sessiz kalmasının büyük bir kriz olduğunu ifade eden Fidan, “Bizim Amerikalılarla anlaşamadığımız konu şu; onlar kesinlikle İsrail’i destekler pozisyondalar, ateşkesi istemiyorlar. Ama insani ateşkes konusunda bir noktaya gidebildiğimizi düşünüyorum” dedi.

HAMAS BİR SİYASİ PARTİ

Türkiye’nin Hamas’ı terör örgütü olarak kabul etmediğini yineleyen Fidan, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız da deklare etti, ben de deklare ediyorum, daha önce de söyledim. Biz Hamas’ı terör örgütü olarak tanımıyoruz. Hamas, Filistin devlet sistemi içerisinde faaliyet gösteren bir parti.”