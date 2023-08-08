Hakan Fidan dış politikada yol haritasını anlattı: Türkiyesiz AB küresel aktör olamaz

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14’üncüsü düzenlenen Büyükelçiler Konferansı, ‘Türkiye Yüzyılı’nda Dış Politikamız” teması ile resmi olarak dün Beştepe’de başladı. Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra Türkiye’nin yurtdışındaki misyonlarında görevli büyükelçilerin katıldığı konferans, 9 Ağustos’ta sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açılış konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA:

“Bizim için dış politikamızın stratejik yönelimi ve yürütülüş şekli son derece açıktır: Her türlü dış etki alanından bağımsız, medeniyetimizin değerleri etrafında şekillenen, artan imkân ve kabiliyetlerimize dayalı, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü, güvenliğini ve refahını güçlendirmeyi hedefleyen ve bölgesinde bir çekim merkezi olan tam anlamıyla milli bir dış politika. Yani, Türkiye Yüzyılı’nın dış politikası. Siz kıymetli büyükelçilerimizle bu vizyonu hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız.

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TERÖRLE MÜCADELE:

Bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleri ve diğer vekil örgütlerdir. Adı ister FETÖ, ister PKK/YPG, ister DEAŞ olsun, tüm ilgili kurumlarımızla birlikte terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere ülkemizde ve bölgemizde göz de açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız. Bu doğrultuda içeride askeri, istihbari ve teknolojik kabiliyetlerimizi artırırken, dışarıda ise dostlarımızla etkin işbirliğini sağlayarak mücadelemizi sürdüreceğiz.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI:

Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi ve barışın tesisi için çaba göstermeye inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Savaşta son dönemdeki tırmanmayı endişe verici buluyoruz. Dünya üzerinde her haneye etki eden Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Bunu yapabilen yegâne aktör Türkiye’dir.

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ:

Suriye’deki ihtilafın siyasi bir süreçle ve Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulmasının ana savunucusu olmaya devam edeceğiz. Suriye’yi terör örgütlerinin sığınağı, vekâlet savaşlarının arenası olmaktan çıkarmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı da hızlandıracağız. Diğer bir komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasi istikrarının başlıca savunucusuyuz. Bu amaçla Irak’ın başta PKK olmak üzere terör örgütlerinden arındırılmasına destek vermeyi sürdüreceğiz.

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VİZE SERBESTİSİ:

Bütün Balkan ülkelerinin, Moldova’nın ve hatta Ukrayna’nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu bir ortamda, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde, Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir. Türkiyesiz bir Avrupa Birliği’nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması konusundaki çabalarımız da yoğunlaşarak sürecektir.”

PKK’YA KARŞI NATO’YA ÇAĞRI

- BAKAN Fidan konuşmasında “NATO’nun bütün üyelerinin, karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve endişelerini eşit oranda gözeten bir yapıda olmasını da beklemekteyiz. Bu çerçevede bazı NATO ülkelerinin, Suriye ve Irak’ta PKK ile olan açık ve örtülü işbirliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz” dedi.

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YUNANİSTAN’LA ÇÖZÜMDE SAMİMİYİZ

Bölgemizde tüm ülkelerle ilişkilerimizi pozitif gündem üzerinden ilerletme arzusu içerisindeyiz. Komşumuz Yunanistan’la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Biz bu konuda samimiyiz. Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini ümit ediyoruz.Milli davamız Kıbrıs’taki duruşumuz açıktır. Kıbrıs Türkleri’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır. Ege ve Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz.

ORTADOĞU’DA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Güney Kafkasya’da istikrar, huzur, refah ve güvenlik için Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin eşgüdümlü olarak ilerlemesi elzemdir. Orta Doğu’da kalıcı barışın tek yolu, uluslararası parametreler temelinde iki devletli çözümdür. Doğu Kudüs’ün başkenti olduğu bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu vizyona zarar veren her türlü adıma ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlara karşı duracağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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ATA’NIN HUZURUNDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçiler ilk olarak Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki Dışişleri Şehitliği’nde düzenlenen törene katıldı. Fidan, şehitlikteki anıta çelenk ve kabirlere karanfil bıraktı. Törenin ardından Anıtkabir’e geçen Bakan Fidan ve büyükelçiler, Atatürk’ün huzuruna çıktı. Heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi. Bakan Fidan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.