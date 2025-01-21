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Hakan Fidan: Amacımız güvenli ve huzurlu dönüş

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#Hakan Fidan#Avrupa Birliği#Hadja Lahbib
Hakan Fidan: Amacımız güvenli ve huzurlu dönüş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan Ankara’da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile Bakanlık’ta bir araya geldi.

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Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, şunları söyledi: “Amacımız o ki Suriye’nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması, ekonomik ortamın ve yeniden yapılanmanın, yeniden kalkınmanın giderek daha iyiye gitmesi ve milyonlarca yerinden edilmiş mülteci kardeşlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri. ”

“Türkiye halen aday ülke ve AB’nin kilit bir ortağı. AB’nin sivil koruma mekanizması içerisinde Türkiye, çok kıymetli ve aktif bir ortak” diyen Lahbib, de şunları kaydetti: “(Suriye ziyareti) Bölgede jeopolitik açıdan bir karmaşa hakim ve AB açısından Türkiye ile birlikte çalışmak çok büyük önem arz ediyor. Türkiye insani yardım koridorların oluşturulması açısından çok büyük bir role sahip. AB’nin Suriye’ye acil yardım ulaştırmasında çok önemli bir rol oynuyor.”  

 

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#Hakan Fidan#Avrupa Birliği#Hadja Lahbib

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