HABERLERGündem Haberleri

Hakan Çakır cinayeti davasında 3 kişiye müebbet talebi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, annesi ve kız kardeşiyle eve giderken uğradıkları sözlü taciz sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Hakan Çakır’ın davasında savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, baba Cemal Zeynal, B.S.Z., T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı İstanbul’da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de takip etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç’ın kasten öldürme suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise 45’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, “Baktılar işin içinden sıyrılamayacaklar, suçu en küçük çocuğa yıkmaya çalıştılar” iddiasında bulundu.

