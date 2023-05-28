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Hakan Bayrakçı seçimi değerlendirdi: Anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Bayrakçı#SONAR#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 20:47

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarını değerlendiren kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "Ben çok şaşırmadım açıkçası. Çünkü anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu" dedi.

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14 Mayıs seçimlerinde yaptığı tahminle adından söz ettiren SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarını değerlendirdi. 

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Hakan Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:

"Ben çok şaşırmadım açıkçası. Çünkü anketlerle bulduğumuz bir sonuçtu. Sandıkların açılış ivmesine de baktığımızda 52 civarı biteceği belli olmuştu. Herhalde 52.1'le biter çünkü yurt dışı oyları da eklenecek. Biz 2 anket yayınlamıştık. Ondaki tam rakam 52.1'di. Türkiye rekoru oldu. Son ankette 53.4'tü. İkinci ankette 1.2'lik biraz sapma var. Bizler mesleki açıdan gerçekten tarafsızız. Kişisel görüşmelerimiz vardır tabii ki."

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#Hakan Bayrakçı#SONAR#Seçim

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