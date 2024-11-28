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Hakan Ateş iddianamesi iade edildi

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#Hakan Ateş#İddianame#İade
Hakan Ateş iddianamesi iade edildi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

Kamuoyunda ‘yüksek kârlı gizli fon’ adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 24 kişi ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer almıştı. İddianame İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İncelemesini tamamlayan mahkeme, iddianameyi savcılığa iade etti.

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Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi. Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.

ŞİMDİ NE OLACAK

Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor.

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Denizbank hakkında daha önce de zimmet ve yöneticilerinin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddialarına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.                                                                    

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#Hakan Ateş#İddianame#İade

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