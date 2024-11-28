Hakan Ateş iddianamesi iade edildi

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Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi. Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.

ŞİMDİ NE OLACAK

Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor.

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Denizbank hakkında daha önce de zimmet ve yöneticilerinin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddialarına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.