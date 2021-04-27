Hakan Altun hasta mı? Hakan Altun'un hastalığı nedir?

Hakan Altun'un hastalığı geçmiş yıllara dayanıyor. Sanatçı Hakan Altun, Özel Amerikan Hastanesi’nde 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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