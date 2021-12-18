Hak ettiğini buldu: Cani babaya ağırlaştırılmış müebbet

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Antalya’dan annesinin yanına gitmek üzere 2 arkadaşıyla 27 Haziran 2019’da yola çıkan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz’ın (28) kullandığı otomobile GPS cihazı takarak takip eden ve İzmir’de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz (69), Balıkesir’in Havran ilçesinde 3 kez otomobiliyle çarparak kızının aracını yol dışına çıkardı.

20 EL ATEŞ ETTİ

Eşi Gülden Yozgatlı’nın yerini soran Mustafa Ali Yılmaz, cevap alamaması üzerine kızına 5 el ateş etti. Sonra arkadaşlarından da eşinin yerini öğrenemeyen Mustafa Ali Yılmaz, kızının kafasına 15 el daha ateş etti. Vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

7 Ekim 2021’de Burhaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın eyleminin, canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek suçuna vücut verdiği, böylece şüphelinin üzerine atılı ‘tasarlayarak canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçunu işlediği belirtilmişti. Mahkeme heyeti, Mustafa Ali Yılmaz hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi.

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‘BUGÜN RAHAT UYUYACAĞIM’

Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından açıklama yapan anne Gülden Yozgatlı, “2.5 senedir savaşıyoruz. İstediğimizi aldık. Çok şükür. Bugün çok rahat uyuyacağım ilk defa. Bir anne olarak, olaydan sonra yapabileceğim üstüme düşen görev neyse onu tamamladığımı hissediyorum” dedi.