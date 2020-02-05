Hak etmek mi haketmek mi? Hak etmek TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Genel itibari ile 'hak etmek' kelimesinin bitişik yazıldığı, kelimeye dair görülen en sık imla hatalarından biri olmaktadır. Sebebi ise ulamaya dahil olmasından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir iki kelimenin okunuşu esnasında ilk kelime sessiz bir harf ile bitip, ikincisi sesli ile başlıyorsa ulama deniyordu. 'Hak etmek' kelimesi ise ulama kuralını sağladığından okunduğunda bitişik sanılmaktadır.

Hak Etmek Nasıl Yazılır?

Kelimenin doğru yazımı 'hak etmek' olmaktadır. Kelimenin okunuşu esas alındığında bitişik sanılması hataya sebep olabiliyor, ancak doğru yazımı ayrı şekilde yazılmasıdır. Sözlük kaynakların tamamında da ayrı olarak yazımı ile ifade edilen kelime, yazım kılavuzunda geçerli olan ayrı şeklidir. Yani Türkçe Yazım Kılavuzu için doğru kullanıma uygun 'hak etmek' ayrı kelimesi yer almaktadır.

Hak Etmek TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

'Hak etmek' TDK Sözlüğüne göre ayrı yazılmaktadır. Bu durum aslında doğru yazımın ayrı yazım olduğunu kesin olarak gösterir. TDK'da 'hak etmek' kelimesine ilişkin farklı şekillerde imla hatalarına yer verilerek sorgulanması sonucunda sonucun çıkmayacağı görülür. Sorgulama sonucunda 'kelime anlamı' kategorisinde sadece 'hak etmek' kelimesi çıkmaktadır. Dolayısıyla esas olarak kabul edilen doğru yazım ayrı olmasıdır.